Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

00:04 25/05/2026, Pazartesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki karar yürürlükten kaldırıldı. Kararın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtildi. Böylece üniversiteyle ilgili 21 Mayıs tarihli kapatılma kararı geri çekilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete kararına göre, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

25 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 11387 sayılı kararda, söz konusu işlemin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi gereğince yapıldığı ifade edildi.

Böylece İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki karar geri çekilmiş oldu. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.



