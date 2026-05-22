İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin öğrencilerine ne olacak? YÖK'ten açıklama geldi

11:0722/05/2026, Cuma
YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin Cumhurbaşkanı Kararı ile resmi olarak kaldırıldığını duyurdu. Üniversitenin kurucu vakfına mahkeme kararıyla kayyım atanmasının ardından alınan ve 2547 sayılı Kanun'un ek 11. maddesine dayandırılan bu karar, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Alınan kapatma kararının ardından kamuoyunda ve üniversite bileşenlerinde oluşabilecek endişeleri gidermek amacıyla kapsamlı bir yazılı açıklama yapan YÖK, sürecin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünün altını çizdi. Açıklamada; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin herhangi bir aksaklığa uğramadan devam etmesi ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması adına gerekli tüm tedbirlerin hızla devreye sokulduğu belirtildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun'un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."


