Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 2 uluslararası anlaşma Resmi Gazete’de

09:5522/05/2026, الجمعة
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, 6 Temmuz 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşması"nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun yer aldı.

Ayrıca, 10 Nisan 2025'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Yenilenmesine İlişkin Protokol"ün 13 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı.




