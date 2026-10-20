Milas Belediyesi meclis üyesi dağılım nasıl, çoğunluk kimde hangi partide?
08:42, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:06, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Muğla'da CHP'li Milas Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fevzi Topuz dahil 29 kişi gözaltına alındı. Fevzi Topuz, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 50 oy oranıyla CHP'den Milas Belediye Başkanı olmuştu. Peki Milas Belediyesi meclis üyesi dağılım nasıl, çoğunluk kimde hangi partide? İşte detaylar.
CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un da aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden Topuz'un da aralarında olduğu 29’u gözaltına alındı. Topuz, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 50 oy oranıyla CHP'den Milas Belediye Başkanı seçildi. İşte Milas Belediyesi meclis üyesi dağılımı.