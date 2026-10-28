Depremin yıktığı Antakya Ulu Camii’de restorasyon çalışmaları sürüyor
09:30, 28/10/2026, Çarşamba
IHA
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya’nın tarihi simgeleri arasında yer alan ve geçmişi 16. yüzyıla uzanan Ulu Camii’nde yürütülen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmaların mevcut durumu ve uygulamalar hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, tarihî yapının korunarak yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik süreci değerlendirdi.
Ulu Camii’nin tarihî kimliğinin korunmasının Hatay’ın kültürel mirasının yaşatılması açısından önem taşıdığını belirten Masatlı, tarihî yapıların özgün mimari özellikleri gözetilerek ihya edilmesinin Antakya’nın tarihî dokusunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
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