Bakanlık sucukları tek tek açıkladı: At eşek ve domuz eti tespit edildi

Kıyma makinesinde kopan 5 parmağı için sıra dışı çözüm: Ayak parmağı eline nakledildi

İstanbul’da yaşayan 13 yaşındaki Baran Tanzi, iddiaya göre bir kasabın yanında çırak olarak çalışırken 5 parmağını kıyma makinesine kaptırdı. Feci olay sonrası yaklaşık 10 saatlik operasyonla ayağının ikinci parmağı eline başparmak olarak nakledildi. Operasyona ilişkin konuşan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Fatih Çamlı, "Kasapta çırak olarak çalışırken sağ elindeki bütün parmakları kıyma makinesine kaptırması sonucu başvurdu. Ayağından ikinci parmağını eldeki başparmak olarak mikro cerrahi yöntemler kullanarak başarıyla naklettik. İlk 24 saati geçince ciddi bir rahatlama geldi. Şu an hastamız atel kullanıyor, 3-4 ay sonra artık elini kullanmasını hedefliyoruz" dedi.