Bakanlık sucukları tek tek açıkladı: At eşek ve domuz eti tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayımladı. Bakanlığın denetimlerinde bazı sucuk ürünlerinde at ve eşek gibi tek tırnaklı hayvan etleri ile domuz eti tespit edildi. Sakarya’dan İstanbul’a, Ankara’dan İzmir’e kadar farklı illerdeki işletmelerin yer aldığı listede, uygunsuzluk belirlenen ürünler ve firmalar açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü gıda denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde bu kez sucuk ürünleri öne çıktı. Yapılan kontrollerde bazı sucuklarda ürün içeriğine aykırı şekilde tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti bulunduğu bildirildi.
Bakanlık, denetim sonuçlarını “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında açıklıyor. Listelerde, incelemeler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen ürünlerin marka ve işletme bilgilerine yer veriliyor.
Sucuklarda at, eşek ve domuz eti tespit edildi
Bakanlığın açıkladığı bulgular arasında sucuk ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti ve domuz eti tespit edilmesi dikkat çekti. Tespitler, tüketicilerin satın aldıkları et ürünlerinin içeriğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.
11 ildeki işletmeler listede
Açıklanan listede Sakarya, Adana, Bolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Bursa, Balıkesir ve Kırklareli'nde faaliyet gösteren işletmelere ait ürünler bulunuyor.
Bakanlığın denetimleri sonucunda uygunsuzluk tespit edilen sucukların marka ve firma bilgileri, yayımlanan resmî kayıtlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Tüketicilerin ürünleri değerlendirirken marka adının yanı sıra işletme bilgisi ve açıklanan uygunsuzluk türünü de dikkate alması gerekiyor.
Hileli sucuk markaları hangileri?
At, eşek ve domuz eti tespit edilen sucukların hangi markalara ait olduğu, Bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer alan ürün kayıtlarından görülebiliyor. Güncel listede açıklanan marka ve ürün isimlerinin esas alınması, yanlış veya eksik bilgi paylaşılmasının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.
Bakanlığın duyurularına Güvenilir Gıda platformu üzerinden ulaşılabiliyor.