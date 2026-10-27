Kadir İnanır'ın Ordu'daki arsaları ne olacak? Jülide Kural kararını verdi

Kural'ın kendisiyle yaptığı görüşmede, "Benim o topraklarla ilgili beklentim hiçbir zaman olmadı. Kadir'in son döneminde tek yanında olan, emek veren ve saygı duyan yeğeni Gül Bakar'dı. Ben de Gül'e o toprakların kendisine münasip olduğunu söyledim ve teklif ettim" dediği aktarıldı.