Kadir İnanır'ın Ordu'daki arsaları ne olacak? Jülide Kural kararını verdi
Geçtiğimiz haziran ayında 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar ve aile içi kriz büyümeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun tüm mal varlığını ve haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasının ardından başlayan "200 yıllık Fatsa ata toprakları" krizinde Kural'ın yapacağı hamle ortaya çıktı.
Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar gündemden düşmüyor.
Usta sanatçı, tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri, telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanması sonrası kriz büyüdü.
'ATA TOPRAĞIMIZI BİLE BIRAKMIŞ'
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyetin geçerliliğine inanmadığını belirterek sert açıklamalarda bulunmuştu.
Dayısının ilacın etkisi altındayken bu kararı aldığını iddia eden İnanır, "Fatsa'daki 200 yıllık ata toprağımızı bile Jülide Hanım'a bırakmış. Dayım 'Hissemi paylaştır' diyerek vekaleti bana vermişti. Mirasını bu şekilde bırakması onun kişilik yapısına aykırı" ifadelerini kullanmıştı.
JÜLİDE KURAL'DAN SÜRPRİZ TEKLİF
Tartışmaların ardından Jülide Kural'ın tutumu Gel Konuşalım programında Seray Sever tarafından açıklandı.
Kural'ın kendisiyle yaptığı görüşmede, "Benim o topraklarla ilgili beklentim hiçbir zaman olmadı. Kadir'in son döneminde tek yanında olan, emek veren ve saygı duyan yeğeni Gül Bakar'dı. Ben de Gül'e o toprakların kendisine münasip olduğunu söyledim ve teklif ettim" dediği aktarıldı.
YEĞEN GÜL BAKAR: "TARTIŞMALARDAN UTANÇ DUYUYORUM"
Miras kavgasına adı karışan Kadir İnanır'ın diğer yeğeni Gül Bakar ise yaşanan süreçten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bakar, yaşanan tartışmalar sebebiyle utanç duyduğunu ve dayısının kararına her zaman saygı gösterdiğini vurgulayarak, "Jülide Hanım'ın bana 'mirastan sana pay vereceğim' demesinde ne zarar var?" şeklinde konuşmuştu.
Öte yandan vefatın ardından yaşanan polemiklerden duyduğu rahatsızlığı yazılı bir açıklamayla ifade eden Jülide Kural, "Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine ve onuruna saygı göstermek insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum" demişti.