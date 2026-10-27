20 yıl önce tek bir saksıda başladı: Şimdi 2 dönüm araziden servet kazanıyor

Bu sezon 500-600 gram ürün bekliyorum. Safran üretimi çok zahmetli bir iş. Her çiçeği tek tek toplamak ve ayıklamak gerekiyor. Şu anda elimizde iki dönüm falan arazimiz var ama daha yeni başladı hasat. Çiçek dönemi 15 gün sonra daha yoğunlaşacak. Bu yıl kalitemiz de güzel. Bu sene yağış bol olduğu için hem erken başladı hasat hem kalite güzel. Fiyat bakımından da bu sene gramı 900 TL" dedi.