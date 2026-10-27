Tüm Türkiye onu konuşuyordu: Müge Anlı'ya çıkan Hamid Yorulmaz'ın babası belli oldu
Talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babasını bulma arayışında beklenen sonuç açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında paylaşılan DNA testi sonucuna göre babalık ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu bildirildi.
Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi majör hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, tedavi sürecinde ihtiyaç duyabileceği ilik nakli nedeniyle biyolojik babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu.
Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid, gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek için annesi Nihal Beyit’ten yardım istemişti.
Annesinin işaret ettiği kişiyle yapılan DNA testinin sonucu programda açıklandı. Yapılan incelemede, söz konusu kişinin Hamid’in biyolojik babası olma ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu belirtildi.
Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babasını aradığı süreçte gündeme gelen iddialar üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Hamid’in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı.
Mahkeme, Nihal Beyit’in “çocuğun soy bağını değiştirme” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verirken Mehmet Yorulmaz hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetmişti.
DNA testinin açıklanmasıyla birlikte Hamid’in biyolojik babasını bulma sürecinde önemli bir aşama