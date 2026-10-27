Eyüpsultan'da motosiklet sürücüsü kazada öldü: 'Bir şoför sıkıştırıp düşürdü başka bir araç ezdi'

Eyüpsultan'da motosikletli Yakup Özdoğan (32), önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra otomobilin önüne düştü. Ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın ağabeyi Muhsin Özdoğan, "Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz. Memleketi Malatya'ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.