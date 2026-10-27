Eyüpsultan'da motosiklet sürücüsü kazada öldü: 'Bir şoför sıkıştırıp düşürdü başka bir araç ezdi'

Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz. Memleketi Malatya'ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.