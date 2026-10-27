Türk Kızılay’ın iyilik ordusu büyüyor: Gönüllü sayısı yarım milyonu geçti
Türk Kızılay’ın gönüllü sayısı 500 bini aştı. Afetlere hazırlıktan toplum hizmetlerine kadar 33 farklı alanda iyiliğe omuz veren gönüllülerin yüzde 59,6’sını 18-30 yaş arası gençler, yüzde 63,5’ini ise kadınlar oluşturuyor.
Türk Kızılay’ın 2020 yılında hayata geçirdiği gönüllülük platformu Gönüllü Ol’da kayıtlı gönüllü sayısı 500 bin eşiğini geride bıraktı. Gönüllülük süreçlerini tek çatı altında yürüten platform, gönüllüleri ilgi alanlarına ve yetkinliklerine uygun görevlerle buluşturuyor. Kızılay gönüllüleri, Gönüllü Ol üzerinden 33 farklı alanda görev alabiliyor. Afet ve acil durum, ilk yardım, sosyal yardım, yaşlı ve hasta bakımı, psikososyal hizmet, kan ve kök hücre, çevre, tercüme, lojistik ile eğitim öğretim bu alanlardan bazıları.
Kızılay gönüllülüğüne en büyük ilgiyi gençler gösteriyor. Gönüllü Ol verilerine göre 18-30 yaş arasındaki gençler, toplam gönüllülerin yüzde 59,6’sını oluşturuyor; her 10 Kızılay gönüllüsünden yaklaşık 6’sı bu yaş grubunda yer alıyor. Kadınlar da Kızılay gönüllülüğündeki öncü rolünü sürdürüyor. 2024 ve 2025 yıllarında yüzde 62 olan kadın gönüllü oranı, bugün yüzde 63,5’e yükseldi.
Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Engelsiz Kızılay yapılanmaları, gençleri, kadınları ve engelli bireyleri iyilik hareketine katarak gönüllülük ağını ülkenin dört bir yanına yayıyor. Her ilde belirlenen Genç Kızılay Kan Elçileri de kendi şehirlerinde kan bağışı çalışmalarına öncülük ediyor.
Gönüllüler, Kızılay Aşevlerinde sıcak yemek dağıtımına ve Kızılay Butiklerinde kıyafet yardımlarına destek veriyor, yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ediyor. Çevre temizliği gibi topluma fayda sağlayan çalışmalarda da görev alıyor.
Türk Kızılay, yarım milyon gönüllüyle büyüyen iyilik hareketine katılmak isteyen herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. Gönüllü olmak isteyenler, gonulluol.org adresinden kayıt oluşturarak ilgi alanlarına, yetkinliklerine ve uygun zamanlarına göre gönüllülük görevlerini inceleyebiliyor; tarih, saat ve konum bilgilerini değerlendirerek görevlere başvurabiliyor.
Platformdaki çevrim içi eğitimler, gönüllülerin görevlerine hazırlanmalarını destekliyor. Dijital gönüllü kimlik kartı ve görev katılım belgesi de yine Gönüllü Ol üzerinden edinilebiliyor.