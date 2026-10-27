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Basit bir diş ağrısı ölümcül tehlikeye dönüştü: 42 yaşındaki adam felç kaldı

Basit bir diş ağrısı ölümcül tehlikeye dönüştü: 42 yaşındaki adam felç kaldı

13:45, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:52, 27/10/2026, Salı
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Basit bir diş ağrısı ölümcül tehlikeye dönüştü: 42 yaşındaki adam felç kaldı
Diş ağrısıyla başladı, kalp ameliyatına kadar uzandı.

Galler’de yaşayan 42 yaşındaki Danny Ellis’in diş ağrısıyla başlayan sağlık sorunu, haftalar içinde hayati tehlikeye dönüştü. Dişindeki enfeksiyonun kalp kapağına zarar vermesi üzerine acil ameliyata alınan Ellis, tedavi sürecinde birden fazla felç geçirdi. Hastaneden taburcu edilmesine rağmen günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan baba, 9 yaşındaki kızına sarılmakta bile güçlük çekiyor.

Galler’in Llanrwst kentinde yaşayan Danny Ellis, ilk başta sıradan bir diş problemi olarak gördüğü rahatsızlığın kendisini nasıl bir sağlık mücadelesinin içine sürükleyeceğini bilmiyordu. Nisan ayında başlayan diş ağrısı için diş hekimine başvuran 42 yaşındaki adam, antibiyotik tedavisine rağmen iyileşemedi. İlerleyen haftalarda ortaya çıkan yeni belirtiler ise sorunun yalnızca dişle sınırlı olmadığını gösterdi.

Yapılan incelemelerde enfeksiyonun kalbine ulaştığı, kalp kapağında ciddi hasara yol açtığı ve yaşamını tehdit ettiği belirlendi. Acil tedavi altına alınan Ellis, hem kalp ameliyatlarıyla hem de geçirdiği felçlerin sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

AĞRI GEÇTİ, ANCAK SORUNUN KAYNAĞI BULUNAMADI

Ellis’in sağlık sorunları, nisan ayında ailesiyle çıktığı tatilde başladı. Gece yarısı şiddetli diş ağrısıyla uyanan baba, ağrı kesici kullanarak tatiline devam etti. Eve döndüğünde diş hekimine başvurdu ve kendisine antibiyotik verildi.

İlk günlerde rahatladığını düşünen Ellis’in ağrıları mayıs ayında yeniden ortaya çıktı. Yapılan röntgen incelemeleri sorunun kaynağını netleştiremedi. İkinci kez antibiyotik tedavisi uygulandı ancak bu kez de rahatlama kalıcı olmadı.

Haziran ayına gelindiğinde tablo ağırlaştı. Diş ağrısına grip benzeri belirtiler eklenirken eşi Ceri, Danny’nin kollarında, bacaklarında ve vücudunun farklı bölgelerinde kırmızı lekeler fark etti. Bunun üzerine hastaneye başvuran Ellis için kapsamlı inceleme süreci başladı.

KALP KAPAĞINDAKİ HASAR ORTAYA ÇIKTI

Doktorlar, Ellis’in dişinde yaşadığı sorunu anlatmasının ardından kalbini de incelemeye karar verdi. Yapılan ekokardiyografi sonucunda, kalbin kan akışını düzenleyen mitral kapakta ciddi hasar ve delik bulunduğu tespit edildi.

Ellis’e, kalbin iç yüzeyini ve kapaklarını etkileyen endokardit ile sepsis teşhisi konuldu. Diş kaynaklı enfeksiyonun kan dolaşımına yayılarak kalbe ulaştığı ve kapakta hasara neden olduğu değerlendirildi.

Antibiyotik tedavisine alınan Ellis, bu süreçte şiddetli titreme nöbetleri geçirdi. Yaşadıklarını anlatan baba, vücudunun bir yandan donuyormuş gibi titrediğini, diğer yandan dokunulduğunda çok sıcak olduğunu belirterek durumunun ne kadar ağırlaştığını ifade etti.

İLK AMELİYAT YARIDA KESİLDİ

Tedavisinin ardından Broadgreen Hastanesi’ne sevk edilen Ellis’in sağlık durumu, akciğerlerinde gelişen başka bir enfeksiyon ve sıvı birikmesi nedeniyle daha da karmaşık hale geldi.

Hasar gören kalp kapağının onarılması amacıyla 6 Temmuz’da ameliyata alınan Ellis’in operasyonu, kanının yeterince pıhtılaşmaması nedeniyle durduruldu. Cerrahlar, bu koşullarda ameliyata devam etmenin ciddi risk oluşturduğuna karar verdi.

Gerekli özel ekipmanların temin edilmesinin ardından Ellis, 8 Temmuz’da yeniden ameliyata alındı. İkinci operasyon başarıyla tamamlandı. Ancak kalbindeki sorunun tedavisi, yaşadığı sağlık mücadelesinin sonu olmadı.

GEÇİRDİĞİ FELÇLER HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Tedavi sürecinde birden fazla felç geçiren Ellis, vücudunun sol tarafını kullanmakta güçlük çekmeye başladı. Hafıza sorunları da yaşayan baba, hastalığın ve uzun tedavi döneminin ardından günlük yaşamında ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

Bangor’da tedavi gören Ellis, 19 Ağustos’ta taburcu edilerek evine döndü. Ancak hastaneden ayrılması, iyileşme sürecinin tamamlandığı anlamına gelmiyordu. Hareket kabiliyetini ve eski gücünü yeniden kazanmak için mücadele eden Ellis, günlük işlerini yapmakta hâlâ zorlanıyor.

Yaşadığı sürecin kendisi için en ağır taraflarından biri ise 9 yaşındaki kızına eskisi gibi sarılamamak. Basit bir diş ağrısıyla başlayan rahatsızlık, genç bir babanın hem sağlığını hem de aile yaşamını derinden etkileyen uzun bir mücadeleye dönüştü.

Başlıklar :Diş AğrısıFelçHastane
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