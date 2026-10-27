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Kıyma makinesinde kopan 5 parmağı için sıra dışı çözüm: Ayak parmağı eline nakledildi

Kıyma makinesinde kopan 5 parmağı için sıra dışı çözüm: Ayak parmağı eline nakledildi

12:45, 27/10/2026, Salı
IHA
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Kıyma makinesinde kopan 5 parmağı için sıra dışı çözüm: Ayak parmağı eline nakledildi

İstanbul’da yaşayan 13 yaşındaki Baran Tanzi, iddiaya göre bir kasabın yanında çırak olarak çalışırken 5 parmağını kıyma makinesine kaptırdı. Feci olay sonrası yaklaşık 10 saatlik operasyonla ayağının ikinci parmağı eline başparmak olarak nakledildi. Operasyona ilişkin konuşan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Fatih Çamlı, "Kasapta çırak olarak çalışırken sağ elindeki bütün parmakları kıyma makinesine kaptırması sonucu başvurdu. Ayağından ikinci parmağını eldeki başparmak olarak mikro cerrahi yöntemler kullanarak başarıyla naklettik. İlk 24 saati geçince ciddi bir rahatlama geldi. Şu an hastamız atel kullanıyor, 3-4 ay sonra artık elini kullanmasını hedefliyoruz" dedi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Baran Tanzi, iddiaya göre bir kasabın yanında çırak olarak çalışmaya başladı, 19 Nisan günü kıyma çekmek isterken ise sağ elini makineye kaptırarak 5 parmağını kaybetti. Feci olay sonrası hemen 112 ve itfaiyeye haber verilirken Tanzi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Olayda Tanzi’nin kurtarılan tek parmağı olan başparmak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuk hemen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekibi tarafından ameliyata alındı. Hastaneye getirilen başparmağın birden fazla yerinden ağır şekilde darbe aldığı, yeniden yerine dikilemeyeceği anlaşılınca ameliyatın ileride yapılacak onarıma uygun şekilde yürütülmesi kararı alındı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Baran Tanzi, iddiaya göre bir kasabın yanında çırak olarak çalışmaya başladı, 19 Nisan günü kıyma çekmek isterken ise sağ elini makineye kaptırarak 5 parmağını kaybetti. Feci olay sonrası hemen 112 ve itfaiyeye haber verilirken Tanzi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Olayda Tanzi’nin kurtarılan tek parmağı olan başparmak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuk hemen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekibi tarafından ameliyata alındı. Hastaneye getirilen başparmağın birden fazla yerinden ağır şekilde darbe aldığı, yeniden yerine dikilemeyeceği anlaşılınca ameliyatın ileride yapılacak onarıma uygun şekilde yürütülmesi kararı alındı.

Yaklaşık 10 saatlik ameliyat, titiz takip

İlk ameliyat sonrası dokuların iyileşmesi için gereken süre beklenirken ekip, aileye hastanın ayağından eline parmak nakli yapılabileceğini anlattı. Ailenin de onay vermesiyle anestezi, çocuk yoğun bakım, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümlerinin ortak planlamasıyla 6 Ekim’de nakil ameliyatı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 10 saatlik ameliyat, titiz takipİlk ameliyat sonrası dokuların iyileşmesi için gereken süre beklenirken ekip, aileye hastanın ayağından eline parmak nakli yapılabileceğini anlattı. Ailenin de onay vermesiyle anestezi, çocuk yoğun bakım, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümlerinin ortak planlamasıyla 6 Ekim’de nakil ameliyatı gerçekleştirildi.

Operasyonla hastanın sol ayağının ikinci parmağı eline başparmak olarak başarıyla nakledildi. Prof. Dr. Ethem Güneren, Op. Dr. Mehmet Fatih Çamlı ve ekiplerinin girdiği yaklaşık 10 saat süren ameliyat sonrası hem aile hem sağlık ekibi kritik ilk 24 saati titizlik ve heyecanla takip etti. Saat başı hastalarını kontrol eden ekip kritik sürenin atlatılmasıyla mutluluk yaşarken operasyon sürecine ilişkin de bilgi verdi. Baba Sadık Tanzi ise taburcu edilen oğlunun olay ve sonrasında yaşananları anlattı.

Operasyonla hastanın sol ayağının ikinci parmağı eline başparmak olarak başarıyla nakledildi. Prof. Dr. Ethem Güneren, Op. Dr. Mehmet Fatih Çamlı ve ekiplerinin girdiği yaklaşık 10 saat süren ameliyat sonrası hem aile hem sağlık ekibi kritik ilk 24 saati titizlik ve heyecanla takip etti. Saat başı hastalarını kontrol eden ekip kritik sürenin atlatılmasıyla mutluluk yaşarken operasyon sürecine ilişkin de bilgi verdi. Baba Sadık Tanzi ise taburcu edilen oğlunun olay ve sonrasında yaşananları anlattı.

"Çok nadir yapılan bir ameliyat"

Türkiye’nin sağlıkta birçok alanda çok ileri işler gerçekleştirdiğini aktaran Prof. Dr. Ethem Güneren, kliniklerinde de çok sayıda operasyonu titizlikle yaptıklarını ifade etti. Güneren, operasyonun büyük bir ekip çalışması olduğunu söyleyerek emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Hastada sürecin günden güne daha iyiye gitmesini beklediklerini aktaran Güneren, sözlerine şöyle devam etti:

"Kasap çırağı, parmaklarının tümünü kaybediyor. Ayaktan bir parmak nakli ameliyatı bütün bir ekip çalışmasıyla Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın’ın desteğiyle Op. Dr. Mehmet Fatih’in bizzat çabalarıyla yaptık. Güzel bir şey gerçekleştirdik, ayaktan ele parmak nakli çok nadir yapılan bir ameliyattır. Hem hizmet hem bilimsel arenada görevimizi yapmaya devam ediyoruz"

"Çok nadir yapılan bir ameliyat"Türkiye’nin sağlıkta birçok alanda çok ileri işler gerçekleştirdiğini aktaran Prof. Dr. Ethem Güneren, kliniklerinde de çok sayıda operasyonu titizlikle yaptıklarını ifade etti. Güneren, operasyonun büyük bir ekip çalışması olduğunu söyleyerek emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Hastada sürecin günden güne daha iyiye gitmesini beklediklerini aktaran Güneren, sözlerine şöyle devam etti:"Kasap çırağı, parmaklarının tümünü kaybediyor. Ayaktan bir parmak nakli ameliyatı bütün bir ekip çalışmasıyla Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın’ın desteğiyle Op. Dr. Mehmet Fatih’in bizzat çabalarıyla yaptık. Güzel bir şey gerçekleştirdik, ayaktan ele parmak nakli çok nadir yapılan bir ameliyattır. Hem hizmet hem bilimsel arenada görevimizi yapmaya devam ediyoruz"

"Ayağından eline parmak nakli ameliyatını başarıyla uyguladık"

Hastasına ilişkin konuşan Op. Dr. Mehmet Fatih Çamlı, "112 üzerinden 19 Nisan’da tarafımıza başvurdu. O günkü nöbetçi ekiple, ben de vakaya katılarak acil ameliyata aldık. Sadece yanında başparmağını getirebilmişti. Başparmağı da kurtaramayacağımızı anlayınca daha sonra ileri bir onarım tekniği yapmayı planlayarak o ameliyatta elindeki yaşayabilir dokuları kurtarmayı amaçladık. Ardından takiplerini bırakmadık, ayağından eline parmak nakli ameliyatını başarıyla uyguladık. Elini kullanabilmesi için; elin ilk işlevi tutma işlevidir, bunun için de bir başparmak ihtiyacı vardır. İlk ameliyatta başparmağı kurtaramayacağımızı anladığımızda daha sonra hastaya bir başparmak kazandırmamız gerektiğine karar verdik" diye konuştu.

"Ayağından eline parmak nakli ameliyatını başarıyla uyguladık"Hastasına ilişkin konuşan Op. Dr. Mehmet Fatih Çamlı, "112 üzerinden 19 Nisan’da tarafımıza başvurdu. O günkü nöbetçi ekiple, ben de vakaya katılarak acil ameliyata aldık. Sadece yanında başparmağını getirebilmişti. Başparmağı da kurtaramayacağımızı anlayınca daha sonra ileri bir onarım tekniği yapmayı planlayarak o ameliyatta elindeki yaşayabilir dokuları kurtarmayı amaçladık. Ardından takiplerini bırakmadık, ayağından eline parmak nakli ameliyatını başarıyla uyguladık. Elini kullanabilmesi için; elin ilk işlevi tutma işlevidir, bunun için de bir başparmak ihtiyacı vardır. İlk ameliyatta başparmağı kurtaramayacağımızı anladığımızda daha sonra hastaya bir başparmak kazandırmamız gerektiğine karar verdik" diye konuştu.

"3-4 ay sonra artık elini kullanmasını hedefliyoruz"

’Ameliyat sırasında kanlanmasını görüyoruz ama özellikle ilk 24 saatte bu kanlanmanın bozulma ihtimali, pıhtı oluşma ihtimali var’ diyen Op. Dr. Çamlı, "Ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü. Ayağından başparmağını değil ikinci parmağını eldeki başparmak olarak mikro cerrahi yöntemler kullanarak eline naklettik. Mikroskop altında aldığımız dokunun damarlarını dikiyoruz. Nöbetçi ekibimiz de biz de yakın, saatlik takipler yaptık.

"3-4 ay sonra artık elini kullanmasını hedefliyoruz"’Ameliyat sırasında kanlanmasını görüyoruz ama özellikle ilk 24 saatte bu kanlanmanın bozulma ihtimali, pıhtı oluşma ihtimali var’ diyen Op. Dr. Çamlı, "Ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü. Ayağından başparmağını değil ikinci parmağını eldeki başparmak olarak mikro cerrahi yöntemler kullanarak eline naklettik. Mikroskop altında aldığımız dokunun damarlarını dikiyoruz. Nöbetçi ekibimiz de biz de yakın, saatlik takipler yaptık.

İlk 24 saati geçince ciddi bir rahatlama geldi. Şu an hastamız atel kullanıyor, elinde kemiğe sabitlemek için bir takım ekipman mevcut. Bunlar 1 ay içerisinde çıkacak sonrasında yoğun bir fizik tedavi süreci olacak. 3-4 ay sonra artık elini kullanmasını hedefliyoruz. Bir kasapta çırak olarak çalışırken elindeki bütün parmakları kıyma makinesine kaptırması sonucu tarafımıza başvurdu" ifadelerini kullandı.

İlk 24 saati geçince ciddi bir rahatlama geldi. Şu an hastamız atel kullanıyor, elinde kemiğe sabitlemek için bir takım ekipman mevcut. Bunlar 1 ay içerisinde çıkacak sonrasında yoğun bir fizik tedavi süreci olacak. 3-4 ay sonra artık elini kullanmasını hedefliyoruz. Bir kasapta çırak olarak çalışırken elindeki bütün parmakları kıyma makinesine kaptırması sonucu tarafımıza başvurdu" ifadelerini kullandı.

"Kaza olunca okumaya karar verdi"

Oğlunun yaşadıklarına ilişkin konuşan 47 yaşındaki Sadık Tanzi, "Arkadaşımızın yanına gitti, ‘Ben birkaç gün kasapta takılacağım’ dedi. Kasap arkadaşın da haberi yok, bir müşteri gelmiş, ‘Bana kıyma çek, ver’ demiş, o da kıyma çekerken elini kıyma makinesine kaptırdı. Sonrasında ambulans geldi, bize haber verdiler. İtfaiyenin yardımıyla elini çıkarttılar. Ethem, Mehmet hocam, ekibine çok teşekkür ediyorum.

"Kaza olunca okumaya karar verdi"Oğlunun yaşadıklarına ilişkin konuşan 47 yaşındaki Sadık Tanzi, "Arkadaşımızın yanına gitti, ‘Ben birkaç gün kasapta takılacağım’ dedi. Kasap arkadaşın da haberi yok, bir müşteri gelmiş, ‘Bana kıyma çek, ver’ demiş, o da kıyma çekerken elini kıyma makinesine kaptırdı. Sonrasında ambulans geldi, bize haber verdiler. İtfaiyenin yardımıyla elini çıkarttılar. Ethem, Mehmet hocam, ekibine çok teşekkür ediyorum.

Çok büyük bir ameliyattı, bize güven verdiler. 2-3 kere toplantı yaptık, hocam yapabilir misiniz, çocuğumun eli gitti, ayağı da gitmesin dedik. Ailecek tedirgindik, iyi ki de güvendik. Allah kimsenin başına getirmesin, çok büyük bir acı. Kendi çalışmak istedi, okuyor. Önce ‘Okumak istemiyorum’ dedi, 15-20 gün uğraştık, okusun diye okula gitmedi. Kaza yapınca şu an okumaya karar verdi. Bir baba ancak evladıyla öyle ilgilenir, onlar hastayla ilgilenmediler, evlatlarıyla ilgilendiler. Çocuğun morali; psikologdan tut, estetiğe kadar hepsiyle ilgilendiler" şeklinde konuştu.

Çok büyük bir ameliyattı, bize güven verdiler. 2-3 kere toplantı yaptık, hocam yapabilir misiniz, çocuğumun eli gitti, ayağı da gitmesin dedik. Ailecek tedirgindik, iyi ki de güvendik. Allah kimsenin başına getirmesin, çok büyük bir acı. Kendi çalışmak istedi, okuyor. Önce ‘Okumak istemiyorum’ dedi, 15-20 gün uğraştık, okusun diye okula gitmedi. Kaza yapınca şu an okumaya karar verdi. Bir baba ancak evladıyla öyle ilgilenir, onlar hastayla ilgilenmediler, evlatlarıyla ilgilendiler. Çocuğun morali; psikologdan tut, estetiğe kadar hepsiyle ilgilendiler" şeklinde konuştu.

Öte yandan Tanzi’nin tedavisi sürerken ailenin çocuğunun çırak olarak çalıştığı kasaptan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Tanzi’nin tedavisi sürerken ailenin çocuğunun çırak olarak çalıştığı kasaptan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Başlıklar :AyakElOperasyon
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