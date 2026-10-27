Kıyma makinesinde kopan 5 parmağı için sıra dışı çözüm: Ayak parmağı eline nakledildi

"Çok nadir yapılan bir ameliyat"

Türkiye’nin sağlıkta birçok alanda çok ileri işler gerçekleştirdiğini aktaran Prof. Dr. Ethem Güneren, kliniklerinde de çok sayıda operasyonu titizlikle yaptıklarını ifade etti. Güneren, operasyonun büyük bir ekip çalışması olduğunu söyleyerek emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Hastada sürecin günden güne daha iyiye gitmesini beklediklerini aktaran Güneren, sözlerine şöyle devam etti:

"Kasap çırağı, parmaklarının tümünü kaybediyor. Ayaktan bir parmak nakli ameliyatı bütün bir ekip çalışmasıyla Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın’ın desteğiyle Op. Dr. Mehmet Fatih’in bizzat çabalarıyla yaptık. Güzel bir şey gerçekleştirdik, ayaktan ele parmak nakli çok nadir yapılan bir ameliyattır. Hem hizmet hem bilimsel arenada görevimizi yapmaya devam ediyoruz"