Erzurum'da 7 şehit kardeş yan yana yatıyor: Otluk alanda gün yüzüne çıkarılmayı bekliyorlar

Erzurum’da 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sırasında şehit düşen 7 kardeş buraya defnedilmiş. Yan yana dizilmiş 7 mezar bulunuyor. Bu mezarlar yıllar önce tespit edilmiş, bunlarla ilgili fotoğraflarımız da var. Ancak 7 kardeşin kimlikleriyle ilgili herhangi bir bilgimiz mevcut değil. İnşallah buradaki bilgiler net olarak ortaya çıkarıldığında 7 kardeşin hikâyesini de daha net bir şekilde ortaya koyacağız" diye konuştu.







