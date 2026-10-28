Bir şehrin su ihtiyacını tek başına karşılıyor: Sonbahar yağmurlarıyla yüzde 80 doldu

Kars’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan, Selim ilçesinde bin 900 rakımda bulunan Bayburt Barajı’nda doluluk oranı sonbahar yağışlarıyla yüzde 80’e ulaştı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki baraj gölü, yükselen su seviyesi ve çevresindeki doğal güzelliklerle havadan görüntülendi.

Kars kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Bayburt Barajı, yüksek rakımı ve geniş su yüzeyiyle bölgenin önemli su kaynakları arasında yer alıyor. Sonbahar mevsiminde etkili olan yağışların ardından barajdaki su seviyesinin yükselmesi dikkat çekti. Kars’ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan baraj gölü, çevresindeki doğal alanlarla birlikte havadan görüntülendi.

Sonbahar yağışları baraja can suyu oldu

Bölgede etkili olan sonbahar yağışlarıyla birlikte barajın doluluk oranının yüzde 80’e ulaşması, su rezervlerinin mevcut durumunu gözler önüne serdi. Geniş bir alana yayılan baraj gölünün su yüzeyi, çevresindeki dağlık arazi ve doğal örtüyle birleşerek etkileyici manzaralar oluşturdu.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan su kaynakları açısından yağışların önemi bir kez daha ortaya çıkarken, Bayburt Barajı’nın mevcut doluluk oranı da dikkat çekti.

Havadan görüntülendi

Kars’ın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenen Bayburt Barajı, sonbaharın renkleriyle bütünleşen görüntüsüyle havadan kaydedildi. Baraj gölünün geniş su yüzeyi ve çevresindeki doğal güzellikler, bölgenin dikkat çeken manzaraları arasında yer aldı.

Sonbahar yağışlarıyla yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşan Bayburt Barajı, hem kentin su kaynakları hem de etkileyici doğal görünümüyle öne çıktı.

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