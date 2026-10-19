Kenti etkisi altına alan sağanak yağışlar su rezervlerini adeta coşturdu.

İSKİ verilerine göre genel doluluk oranı yüzde 53,54’e ulaşırken, bu rakam son 10 yılın Ekim ayı ortalamalarını geride bıraktı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde doluluk oranı yüzde 24,13, 2024’te yüzde 33,94 ve 2023’te ise yüzde 21,01 olarak kayıtlara geçmişti.

ALİBEYKÖY BARAJI'NDA İNANILMAZ ARTIŞ: YÜZDE 76,6

Yağışlardan en fazla nasibini alan noktalardan biri Alibeyköy Barajı oldu. 5 gün önce yüzde 34,44 seviyelerinde seyreden su oranı, kısa sürede rekor bir artışla yüzde 76,6’ya ulaştı. Kuruyan alanların yeniden suyla dolduğu barajda, 2024 yılı Ekim ayında doluluk oranı sadece yüzde 6,62 olarak ölçülmüştü.

EN DOLU BARAJ DARLIK, KAZANDERE VE PAPUÇDERE ALARM VERİYOR

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan havzalar arasında en yüksek doluluk oranına yüzde 88,53 ile Darlık Barajı ulaştı. Onu yüzde 79,97 ile Elmalı ve yüzde 77,39 ile Ömerli takip etti. Yüz güldüren tabloya rağmen kuzeydeki Kazandere (yüzde 8,08) ve Papuçdere (yüzde 3,76) barajlarında su seviyeleri kritik sınırda kalmaya devam etti.

İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK LİSTESİ

Yağışların ardından İSKİ tarafından paylaşılan güncel baraj doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Darlık: %88,53

Elmalı: %79,97

Ömerli: %77,39

Alibeyköy: %76,6

Istrancalar: %61,73

Terkos: %36,98

Sazlıdere: %31,95

Büyükçekmece: %30,35

Kazandere: %8,08

Papuçdere: %3,76

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