İstanbul barajları ne kadar doldu? Sağanak sonrası 10 barajın doluluk oranı belli oldu
İstanbul baraj doluluk oranı, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışların ardından yüzde 52,43'e yükseldi. İSKİ'nin 18 Ekim 2026 verilerine göre kent genelindeki su seviyesi bir günde 4,10 yüzde puan artarken bazı barajlarda doluluk yüzde 75'i aştı, bazılarında ise yüzde 10'un altında kaldı. Peki, İstanbul barajları bugün yüzde kaç dolu? Ömerli, Terkos, Darlık, Elmalı ve diğer barajlarda son durum ne? İşte İSKİ'nin güncel baraj doluluk oranları ve yağışların ardından değişen su seviyeleri...
İstanbul baraj doluluk oranı, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yüzde 52,43'e yükseldi. İSKİ'nin 18 Ekim 2026 verilerine göre kent genelinde doluluk oranı bir günde 4,10 yüzde puan artarken Elmalı Barajı en yüksek, Pabuçdere Barajı ise en düşük doluluk seviyesine sahip oldu.
İstanbul baraj doluluk oranı, Marmara Bölgesi'nde hafta ortasından itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından yüzde 50 seviyesini geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 18 Ekim 2026 tarihli verilere göre, kente su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 52,43 olarak kaydedildi.
Yağışların ardından barajlardaki su seviyesinde belirgin bir yükseliş yaşandı. Bir önceki gün yüzde 48,33 olan genel doluluk oranı, 24 saat içerisinde 4,10 yüzde puan artarak yüzde 52,43'e ulaştı.
İstanbul barajlarında doluluk oranı son günlerde yükseldi
İstanbul'a su sağlayan barajlarda geçen hafta yüzde 38 seviyelerinde bulunan doluluk oranı, sağanak yağışların etkisiyle yaklaşık 14 yüzde puan yükseldi. Havzalara düşen yağışların baraj göllerine ulaşması, kent genelindeki su rezervlerinin artmasında etkili oldu.
Son verilerle birlikte İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 50 eşiğini aşarken barajlar arasındaki doluluk farklılıkları da dikkat çekti.
18 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranları
İSKİ'nin açıkladığı verilere göre İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın güncel doluluk oranları şöyle:
- Elmalı Barajı: %77,48
- Darlık Barajı: %75,75
- Alibey Barajı: %75,03
- Istrancalar: %70,48
- Ömerli Barajı: %66,62
- Terkos Barajı: %36,67
- Sazlıdere Barajı: %30,95
- Büyükçekmece Barajı: %30,18
- Kazandere Barajı: %8,08
- Pabuçdere Barajı: %3,58
En yüksek doluluk Elmalı Barajı'nda, en düşük Pabuçdere'de
18 Ekim verilerine göre yüzde 77,48 doluluk oranıyla Elmalı Barajı listenin ilk sırasında yer aldı. Elmalı'yı yüzde 75,75 ile Darlık ve yüzde 75,03 ile Alibey barajları takip etti.
En düşük doluluk oranı ise yüzde 3,58 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 8,08 seviyesinde kaldı. Böylece bu iki barajdaki doluluk oranı yüzde 10'un altında gerçekleşti.
İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı yüzde 52,43
İstanbul'da son günlerdeki yağışların ardından baraj doluluk oranlarında yükseliş kaydedilmesine rağmen su seviyeleri barajlara göre farklılık göstermeyi sürdürüyor.
İSKİ'nin 18 Ekim 2026 tarihli verilerinde kent genelindeki doluluk oranı yüzde 52,43 olarak açıklanırken güncel ölçümler kurumun resmî baraj doluluk oranları sayfasından takip edilebiliyor.