Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul barajları ne kadar doldu? Sağanak sonrası 10 barajın doluluk oranı belli oldu

İstanbul barajları ne kadar doldu? Sağanak sonrası 10 barajın doluluk oranı belli oldu

18:21, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İstanbul barajları ne kadar doldu? Sağanak sonrası 10 barajın doluluk oranı belli oldu

İstanbul baraj doluluk oranı, Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışların ardından yüzde 52,43'e yükseldi. İSKİ'nin 18 Ekim 2026 verilerine göre kent genelindeki su seviyesi bir günde 4,10 yüzde puan artarken bazı barajlarda doluluk yüzde 75'i aştı, bazılarında ise yüzde 10'un altında kaldı. Peki, İstanbul barajları bugün yüzde kaç dolu? Ömerli, Terkos, Darlık, Elmalı ve diğer barajlarda son durum ne? İşte İSKİ'nin güncel baraj doluluk oranları ve yağışların ardından değişen su seviyeleri...

İstanbul baraj doluluk oranı, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yüzde 52,43'e yükseldi. İSKİ'nin 18 Ekim 2026 verilerine göre kent genelinde doluluk oranı bir günde 4,10 yüzde puan artarken Elmalı Barajı en yüksek, Pabuçdere Barajı ise en düşük doluluk seviyesine sahip oldu.

İstanbul baraj doluluk oranı, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yüzde 52,43'e yükseldi. İSKİ'nin 18 Ekim 2026 verilerine göre kent genelinde doluluk oranı bir günde 4,10 yüzde puan artarken Elmalı Barajı en yüksek, Pabuçdere Barajı ise en düşük doluluk seviyesine sahip oldu.

İstanbul baraj doluluk oranı, Marmara Bölgesi'nde hafta ortasından itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından yüzde 50 seviyesini geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 18 Ekim 2026 tarihli verilere göre, kente su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 52,43 olarak kaydedildi.

Yağışların ardından barajlardaki su seviyesinde belirgin bir yükseliş yaşandı. Bir önceki gün yüzde 48,33 olan genel doluluk oranı, 24 saat içerisinde 4,10 yüzde puan artarak yüzde 52,43'e ulaştı.

İstanbul baraj doluluk oranı, Marmara Bölgesi'nde hafta ortasından itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından yüzde 50 seviyesini geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 18 Ekim 2026 tarihli verilere göre, kente su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 52,43 olarak kaydedildi.Yağışların ardından barajlardaki su seviyesinde belirgin bir yükseliş yaşandı. Bir önceki gün yüzde 48,33 olan genel doluluk oranı, 24 saat içerisinde 4,10 yüzde puan artarak yüzde 52,43'e ulaştı.

İstanbul barajlarında doluluk oranı son günlerde yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlarda geçen hafta yüzde 38 seviyelerinde bulunan doluluk oranı, sağanak yağışların etkisiyle yaklaşık 14 yüzde puan yükseldi. Havzalara düşen yağışların baraj göllerine ulaşması, kent genelindeki su rezervlerinin artmasında etkili oldu.


Son verilerle birlikte İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 50 eşiğini aşarken barajlar arasındaki doluluk farklılıkları da dikkat çekti.

İstanbul barajlarında doluluk oranı son günlerde yükseldiİstanbul'a su sağlayan barajlarda geçen hafta yüzde 38 seviyelerinde bulunan doluluk oranı, sağanak yağışların etkisiyle yaklaşık 14 yüzde puan yükseldi. Havzalara düşen yağışların baraj göllerine ulaşması, kent genelindeki su rezervlerinin artmasında etkili oldu.Son verilerle birlikte İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 50 eşiğini aşarken barajlar arasındaki doluluk farklılıkları da dikkat çekti.


18 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın güncel doluluk oranları şöyle:

- Elmalı Barajı: %77,48

- Darlık Barajı: %75,75

- Alibey Barajı: %75,03

- Istrancalar: %70,48

- Ömerli Barajı: %66,62

- Terkos Barajı: %36,67

- Sazlıdere Barajı: %30,95

- Büyükçekmece Barajı: %30,18

- Kazandere Barajı: %8,08

- Pabuçdere Barajı: %3,58


En yüksek doluluk Elmalı Barajı'nda, en düşük Pabuçdere'de

18 Ekim verilerine göre yüzde 77,48 doluluk oranıyla Elmalı Barajı listenin ilk sırasında yer aldı. Elmalı'yı yüzde 75,75 ile Darlık ve yüzde 75,03 ile Alibey barajları takip etti.


En düşük doluluk oranı ise yüzde 3,58 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 8,08 seviyesinde kaldı. Böylece bu iki barajdaki doluluk oranı yüzde 10'un altında gerçekleşti.


İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı yüzde 52,43

İstanbul'da son günlerdeki yağışların ardından baraj doluluk oranlarında yükseliş kaydedilmesine rağmen su seviyeleri barajlara göre farklılık göstermeyi sürdürüyor.

İSKİ'nin 18 Ekim 2026 tarihli verilerinde kent genelindeki doluluk oranı yüzde 52,43 olarak açıklanırken güncel ölçümler kurumun resmî baraj doluluk oranları sayfasından takip edilebiliyor.

18 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranlarıİSKİ'nin açıkladığı verilere göre İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın güncel doluluk oranları şöyle:- Elmalı Barajı: %77,48- Darlık Barajı: %75,75- Alibey Barajı: %75,03- Istrancalar: %70,48- Ömerli Barajı: %66,62- Terkos Barajı: %36,67- Sazlıdere Barajı: %30,95- Büyükçekmece Barajı: %30,18- Kazandere Barajı: %8,08- Pabuçdere Barajı: %3,58En yüksek doluluk Elmalı Barajı'nda, en düşük Pabuçdere'de18 Ekim verilerine göre yüzde 77,48 doluluk oranıyla Elmalı Barajı listenin ilk sırasında yer aldı. Elmalı'yı yüzde 75,75 ile Darlık ve yüzde 75,03 ile Alibey barajları takip etti.En düşük doluluk oranı ise yüzde 3,58 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 8,08 seviyesinde kaldı. Böylece bu iki barajdaki doluluk oranı yüzde 10'un altında gerçekleşti.İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı yüzde 52,43İstanbul'da son günlerdeki yağışların ardından baraj doluluk oranlarında yükseliş kaydedilmesine rağmen su seviyeleri barajlara göre farklılık göstermeyi sürdürüyor.İSKİ'nin 18 Ekim 2026 tarihli verilerinde kent genelindeki doluluk oranı yüzde 52,43 olarak açıklanırken güncel ölçümler kurumun resmî baraj doluluk oranları sayfasından takip edilebiliyor.
Başlıklar :i̇ski̇i̇stanbul barajlarıbaraj doluluk oranıi̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresii̇stanbul
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026