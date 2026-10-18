İstanbul baraj doluluk oranı, Marmara Bölgesi'nde hafta ortasından itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından yüzde 50 seviyesini geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 18 Ekim 2026 tarihli verilere göre, kente su sağlayan barajların genel doluluk oranı yüzde 52,43 olarak kaydedildi.

Yağışların ardından barajlardaki su seviyesinde belirgin bir yükseliş yaşandı. Bir önceki gün yüzde 48,33 olan genel doluluk oranı, 24 saat içerisinde 4,10 yüzde puan artarak yüzde 52,43'e ulaştı.