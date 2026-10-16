İstanbul barajlarında 2 günde rekor yükseliş: İşte doluluk oranları

Sağanak yağışların baraj havzalarına ulaşmasıyla birlikte megakentin su rezervlerinde ciddi bir toparlanma yaşandı.

14 Ekim'de yüzde 38,06 seviyesinde ölçülen ortalama doluluk oranı, iki günlük akışın ardından yüzde 48,02'ye çıktı.

Toplam 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip olan baraj ve göletlerdeki mevcut birikmiş su miktarı ise 416,74 milyon metreküpe ulaştı.

ELMALI VE ISTRANCALAR REKOR KIRDI

İSKİ'nin güncel verilerine göre İstanbul'a su sağlayan 10 ana barajdaki doluluk oranları şöyle şekillendi:

Elmalı: %92,12

Istrancalar: %78,33

Darlık: %75,02

Alibey: %73,47

Ömerli: %66,17

Terkos: %36,04

Sazlıdere: %30,29

Büyükçekmece: %29,85

Kazandere: %8,18

Pabuçdere: %3,56

GÜNLÜK TÜKETİM 3,1 MİLYON METREKÜP

İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak adına regülatörlerden yapılan su transferleri de aralıksız sürdü.

Bu yıl Melen'den 449,05 milyon, Yeşilçay'dan ise 120,18 milyon metreküp olmak üzere toplam 569,22 milyon metreküp su kente aktarıldı.

Arıtma tesislerinden megakente verilen yıllık içme suyu miktarı 911 milyon 77 bin metreküpe ulaşırken, kentin dün itibarıyla günlük su tüketimi 3 milyon 167 bin metreküp olarak kaydedildi.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDEN BİRİNE ULAŞILDI

İSKİ’nin geçmiş yıllara ait 16 Ekim tarihli istatistikleri karşılaştırıldığında, mevcut yüzde 48,02’lik doluluk oranının son yıllardaki kuraklık dönemi verilerini geride bıraktığı görüldü.

Son 10 yılın 16 Ekim verileri şöyle:

2016: %41,62

2017: %52,95

2018: %53,81

2019: %45,57

2020: %32,96

2021: %47,53

2022: %44,45

2023: %21,49

2024: %34,53

2025: %24,75

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