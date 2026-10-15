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İstanbul'daki rekor sağanak barajlara yaradı: Doluluk bir günde fırladı

İstanbul'daki rekor sağanak barajlara yaradı: Doluluk bir günde fırladı

10:02, 15/10/2026, Perşembe
DHA
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İstanbul'daki rekor sağanak barajlara yaradı: Doluluk bir günde fırladı
Kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilograma ulaştı.

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar rekor seviyelere ulaşırken kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda belirgin bir artış sağlandı. İSKİ ve İBB verilerine göre daha önce yüzde 38,06 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, sadece bir gün içerisinde 7,16 puan birden artarak yüzde 45,22'ye yükseldi.

İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli yağışlar barajlardaki su miktarını doğrudan etkiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sağanak öncesinde yüzde 38,06 seviyesinde bulunan ortalama baraj doluluk oranının kaydedilen yağışların ardından yüzde 45,22'ye ulaştığı bildirildi.

Barajlardaki su seviyesinin tek bir günde 7,16 puan artması kuraklık riski taşıyan kent için nefes aldırıcı bir gelişme oldu.

1985 YILINDAN BU YANA...

Kente düşen yağış miktarlarının tarihsel önemine dikkat çekilen açıklamada, kaydedilen verilerin 1985 yılından bu yana görülen en yüksek değerlerden biri olduğu vurgulandı.

Megakentin birçok bölgesinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 kilogram barajını aşarken Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde bu miktar 100 ila 230 kilogram arasında ölçüldü.

BEYKOZ VE EYÜPSULTAN REKOR KIRDI

Açıklanan verilere göre İstanbul'da en fazla yağış alan ilçelerin başında Beykoz yer aldı.

Beykoz'da metrekareye düşen yağış miktarı 242 kilogramı bulurken, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Yağışların baraj havzalarına akışının devam etmesiyle doluluk oranlarındaki artışın sürmesi bekleniyor.


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Başlıklar :i̇stanbulBarajSağanakDoluluk
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