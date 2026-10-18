Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayımlanan 18 Ekim 2026 Pazar gününe ait güncel baraj doluluk oranları, kent genelindeki su durumu takip eden vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Bölgede etkili olan son mevsim yağışlarının ardından Bursa’nın ana içme suyu kaynaklarını oluşturan Nilüfer Barajı ve Doğancı Barajı’ndaki su rezervlerinin ne seviyeye ulaştığı merak konusu oldu.

BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

15 Ekim Perşembe günü yüzde 60,98 seviyesinde bulunan doluluk oranı, bir gün içerisinde 1,09 puan artarak yüzde 62'nin üzerine çıktı. Bursa'daki barajların ortalama doluluk oranı, 18 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla yüzde 62,07 olarak açıklandı. Su rezervlerinin son durumunu takip eden vatandaşlar, kentteki barajların doluluk seviyelerine ilişkin güncel verileri araştırıyor.

Bursa'da geçen yıl yaşanan kuraklık, baraj doluluk oranlarına da yansımıştı. 17 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan haberlerde, BUSKİ verilerine göre barajların doluluk oranının yüzde 0,25 seviyesine gerilediği bildirilmişti.16 Ekim 2026'da yüzde 62,07 olarak açıklanan doluluk oranı, geçen yılın 17 Ekim tarihindeki yüzde 0,25 seviyesiyle karşılaştırıldığında yaklaşık 61,82 puan daha yüksek oldu. Böylece iki yılın aynı döneminde Bursa'nın barajlarındaki su seviyesi arasında dikkat çeken fark ortaya çıktı.

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