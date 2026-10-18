Baraj doluluk oranı: Bursa’daki barajlarda ne kadar su var? BUSKİ son durum bilgileri
Yurdun batı ve iç kesimlerinde etkisini gösteren sağanak yağışların ardından büyükşehirlerin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yaz aylarının ardından düşüş gösteren baraj seviyelerinin son yağışlarla birlikte ne yönde değiştiğini merak eden Bursalılar, resmi su idarelerinin yayımladığı 18 Ekim 2026 Pazar tarihli güncel verilere kilitlendi. İşte 18 Ekim 2026 Pazar güncel baraj doluluk oranları ve kentlerdeki son durum.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayımlanan 18 Ekim 2026 Pazar gününe ait güncel baraj doluluk oranları, kent genelindeki su durumu takip eden vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Bölgede etkili olan son mevsim yağışlarının ardından Bursa’nın ana içme suyu kaynaklarını oluşturan Nilüfer Barajı ve Doğancı Barajı’ndaki su rezervlerinin ne seviyeye ulaştığı merak konusu oldu.
BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Bursa'da geçen yıl yaşanan kuraklık, baraj doluluk oranlarına da yansımıştı. 17 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan haberlerde, BUSKİ verilerine göre barajların doluluk oranının yüzde 0,25 seviyesine gerilediği bildirilmişti.16 Ekim 2026'da yüzde 62,07 olarak açıklanan doluluk oranı, geçen yılın 17 Ekim tarihindeki yüzde 0,25 seviyesiyle karşılaştırıldığında yaklaşık 61,82 puan daha yüksek oldu. Böylece iki yılın aynı döneminde Bursa'nın barajlarındaki su seviyesi arasında dikkat çeken fark ortaya çıktı.