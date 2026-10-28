Bursa’da plajda erkek cesedi bulundu: Üzerinden dikkat çeken not çıktı

Bakanlık sucukları tek tek açıkladı: At eşek ve domuz eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayımladı. Bakanlığın denetimlerinde bazı sucuk ürünlerinde at ve eşek gibi tek tırnaklı hayvan etleri ile domuz eti tespit edildi. Sakarya’dan İstanbul’a, Ankara’dan İzmir’e kadar farklı illerdeki işletmelerin yer aldığı listede, uygunsuzluk belirlenen ürünler ve firmalar açıklandı.