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Bakırköy'de binaların yüzde 77'si dönüşüm bekliyor: Kentsel dönüşüme yüzde 1 bile ayırmadılar

Bakırköy'de binaların yüzde 77'si dönüşüm bekliyor: Kentsel dönüşüme yüzde 1 bile ayırmadılar

Muhammed Vefa Yürekli
04:00, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 11:22, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bakırköy'de binaların yüzde 77'si dönüşüm bekliyor: Kentsel dönüşüme yüzde 1 bile ayırmadılar
Ayşegül Ovalıoğlu

Bakırköy’deki 11 bin 341 binanın 8 bin 758’i kentsel dönüşüm bekliyor. Ancak Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu yönetimindeki belediye, 8 milyar 102 milyon liralık 2027 bütçesinden Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne yalnızca 30 milyon 790 bin lira ayırdı. Böylece dönüşümün bütçedeki payı yüzde 0,38’de kaldı.

Bakırköy’de binaların yüzde 77’si dönüşüm beklerken, CHP’li Bakırköy Belediyesi 2027 bütçesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne yalnızca yüzde 0,38 pay ayırdı. İlçedeki 11 bin 341 binanın 8 bin 758’inin dönüşmesi gerekirken, Ayşegül Ovalıoğlu yönetimindeki belediyenin 8 milyar liralık 2027 bütçesinde müdürlüğün ödeneği 30 milyon 790 bin lirada kaldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğüne ise 55 milyon 876 bin lira ayrıldı.

HER DÖRT BİNADAN ÜÇÜNDEN FAZLASI DÖNÜŞÜM BEKLİYOR

Mevcut bina sayısı ile dönüşmesi gereken yapıların oranı, Bakırköy’ün depreme hazırlık ihtiyacının boyutunu ortaya koydu. İlçedeki yapıların yüzde 77,2’sinin, başka bir ifadeyle her dört binadan üçünden fazlasının dönüşüm beklediği tabloda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne ayrılan kaynak belediyenin bütçe önceliklerini tartışmaya açtı. Müdürlüğün 2027 yılı ödeneği, toplam bütçenin binde 4’üne dahi ulaşmadı.

AFET HAZIRLIĞINA YÜZDE 0,70

Olası bir depreme karşı hazırlık çalışmalarında görev alan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünün bütçesi de 55 milyon 876 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarın 8 milyar liralık belediye bütçesindeki payı yüzde 0,70’te kaldı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğüne ayrılan toplam ödenek ise 86 milyon 666 bin lira oldu. Böylece iki kritik müdürlüğün toplam bütçeden aldığı pay yalnızca yüzde 1,08 olarak hesaplandı.

BÜTÇE BÜYÜDÜ DÖNÜŞÜMÜN PAYI SINIRLI KALDI

Belediyenin toplam bütçesi önceki yıla göre yüzde 25 artırılarak 8 milyar liraya çıkarılırken, dönüşüm bekleyen binlerce yapının bulunduğu ilçede kentsel dönüşüm ve afet hazırlığı için ayrılan müdürlük ödenekleri sınırlı kaldı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise 2027 bütçesini “israftan kaçınarak tasarrufu önceleyen” bir anlayışla hazırladıklarını söyledi.

DENLİ’DEN 235 MİLYON LİRALIK FARK SORUSU

AK Partili Bakırköy Belediye Meclis Üyesi ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ramazan Denli, bütçe görüşmelerinde kaynak dağılımını eleştirirken 2025 yılı faaliyet raporundaki hesapları da gündeme taşıdı. Denli, raporun 223’üncü sayfasındaki gider kalemlerinin toplamının yaklaşık 3 milyar 654 milyon lira olduğunu, tabloda ise toplamın 3 milyar 419 milyon lira gösterildiğini belirterek yaklaşık 235 milyon liralık farkın açıklanmasını istedi. Bir tabloda yedek ödenek için 235 milyon liralık gerçekleşme gösterilirken diğer tabloda aynı kalemin sıfır yazıldığına dikkat çeken Denli, buna rağmen genel toplamın değişmediğini belirtti.

Ramazan Denli
Ramazan Denli

KURAN’DAN ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK VURGUSU

AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Av. Ahmet Faruk Kuran, görüşmeler öncesinde AK Parti ve CHP meclis gruplarını ziyaret ederek bütçenin Bakırköylüler için hayırlı olmasını diledi.

Ak Parti Bakırköy İlçe Başkanı Ahmet Faruk Kuran
Ak Parti Bakırköy İlçe Başkanı Ahmet Faruk Kuran

Kuran, belediye kaynaklarının adil, şeffaf ve hesap verebilir biçimde kullanılması, hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiğini vurguladı.

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Başlıklar :BakırköyAyşegül Ovalıoğlukentsel dönüşüm
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