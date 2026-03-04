Yeni Şafak
THY'nin net karı 2025'te 118,2 milyar liraya çıktı

4/03/2026, Çarşamba
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Hava Yolları’nın 2025 yılı konsolide net karı 118 milyar 208 milyon liraya yükseldi. Şirketin 2024 sonunda 680 milyar 12 milyon lira olan toplam öz kaynakları da 2025 sonunda 911 milyar 256 milyon liraya çıktı.

Türk Hava Yollarının (THY) konsolide net karı 2025 yılında 118 milyar 208 milyon liraya yükseldi.

THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre şirketin 2024 yılında 113 milyar 378 milyon lira olan konsolide net karı 2025 yılında 118 milyar 208 milyon liraya çıktı.

THY'nin 2024 yılı sonunda 680 milyar 12 milyon lira olan toplam öz kaynakları 2025 sonunda 911 milyar 256 milyon liraya yükseldi.


