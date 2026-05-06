KIZILELMA'dan ihracat hamlesi: Endonezya ile imzalar atıldı

Baykar ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.
SAHA EXPO 2026, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde devam ederken, fuar kapsamında önemli bir anlaşmaya imza atıldı.
Baykar ile Endonezya merkezli Republikorp arasında, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın ihracatına yönelik resmi sözleşme imzalandı.
İlk etapta 12 uçaktan oluşan bir filo teslim edilecek
KIZILELMA teknik özellikleri
- 500 nm Görev Yarı Çapı
- 25.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 0.9 Mach Maksimum Hız
- 3+ Saat Havada Kalış Süresi
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
Endonezya ile KAAN sözleşmesi imzalanmıştı
Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayii alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat anlaşmalarından biri geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 fuarı kapsamında imzalanmıştı.
Sözleşme, Endonezya Savunma Bakanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağının satışını öngörüyor.