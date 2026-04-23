ENFAL-17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ENFAL-17 füzesi, Türkiye’nin savunma hattında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Küçük ölçekli insansız hava araçlarına karşı yakın hava savunmasında görev alacak sistem, ilk kez SAHA Expo’da tanıtılacak. Adını Kur’an-ı Kerim’in Enfal Suresi’nden alan ENFAL-17 dikkat çekti.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) SAHA 2026 Fuarı’nda savunma sanayisindeki iddiasını güçlendirecek yeni nesil sistemleriyle vitrine çıkmaya hazırlanıyor.
Enfal Suresi 17.ayet ne diyor?
TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ne entegre edilecek olan ENFAL-17, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında SAHA Expo’da ilk kez sergilenecek.
Füzenin adının ise Kur’an-ı Kerim’de yer alan Enfal Suresi’nin 17. ayetine atıfla verildiği belirtildi.
Ayetin meali şu şekilde:
ENFAL-17 füzesi TOLGA sistemiyle entegre görev yapacak
MKE’nin öne çıkan sistemlerinden biri olan TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’ne; ENFAL-17 füzesi, lazer silah ve akustik ses tespiti sistemleriyle entegre edilecek.
Karadan havaya görev yapacak ENFAL-17’nin, özellikle alçak irtifada seyreden hava tehditlerine etkinlik sağlaması amaçlanırken, dronlara karşı daha güçlü bir savunma kapasitesi oluşturması hedefleniyor.