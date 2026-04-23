ENFAL-17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı

Pınar Görgü
13:1023/04/2026, Perşembe
ENFAL-17 Türkiye’nin hava savunmasına güç katacak.
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ENFAL-17 füzesi, Türkiye’nin savunma hattında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Küçük ölçekli insansız hava araçlarına karşı yakın hava savunmasında görev alacak sistem, ilk kez SAHA Expo’da tanıtılacak. Adını Kur’an-ı Kerim’in Enfal Suresi’nden alan ENFAL-17 dikkat çekti.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) SAHA 2026 Fuarı’nda savunma sanayisindeki iddiasını güçlendirecek yeni nesil sistemleriyle vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye, modern savaş ortamında giderek artan dron tehditlerine karşı hava savunma kabiliyetini güçlendirecek yeni bir sistemi daha envantere dahil edecek. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen
ENFAL-17
füzesine ilişkin ilk bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye’nin gücüne güç katacak özel füzenin ismi dikkat çekti.

Enfal Suresi 17.ayet ne diyor?

MKE tarafından
“oyun değiştirici”
olarak nitelendirilen ENFAL-17 füzesine ilişkin teknik ayrıntılar henüz açıklanmadı.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ne entegre edilecek olan ENFAL-17, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında SAHA Expo’da ilk kez sergilenecek.

Füzenin adının ise Kur’an-ı Kerim’de yer alan Enfal Suresi’nin 17. ayetine atıfla verildiği belirtildi.

Ayetin meali şu şekilde:

"Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."
TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi

ENFAL-17 füzesi TOLGA sistemiyle entegre görev yapacak

MKE’nin öne çıkan sistemlerinden biri olan TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’ne; ENFAL-17 füzesi, lazer silah ve akustik ses tespiti sistemleriyle entegre edilecek.

Karadan havaya görev yapacak ENFAL-17’nin, özellikle alçak irtifada seyreden hava tehditlerine etkinlik sağlaması amaçlanırken, dronlara karşı daha güçlü bir savunma kapasitesi oluşturması hedefleniyor.




