Süper Lig’de gol krallığında zirveyi iki yıldız paylaştı

22:0917/05/2026, Pazar
Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunun sona ermesiyle birlikte gol krallığı yarışı da sonuçlandı. Trabzonspor’dan Paul Onuachu ile Başakşehir’in golcüsü Eldor Shomurodov, sezonu 22’şer golle tamamlayarak zirveyi paylaşan isimler oldu.

Gol krallığı yarışında üçüncü sırada ise Anderson Talisca yer aldı. Fenerbahçe formasıyla sezon boyunca etkili bir performans ortaya koyan Brezilyalı yıldız, ligi 19 golle tamamladı.


Gol krallığında ilk 5 sıralaması

Paul Onuachu (Trabzonspor): 22 gol

Eldor Shomurodov (Başakşehir): 22 gol

Anderson Talisca (Fenerbahçe): 19 gol

Muhammed Bayo (Gaziantep FK): 15 gol

Victor Osimhen (Galatasaray): 15 gol





