Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunun sona ermesiyle birlikte gol krallığı yarışı da sonuçlandı. Trabzonspor’dan Paul Onuachu ile Başakşehir’in golcüsü Eldor Shomurodov, sezonu 22’şer golle tamamlayarak zirveyi paylaşan isimler oldu.
Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunun tamamlanmasının ardından gol krallığı yarışı da netleşti.
Sezon boyunca takımlarının hücum yükünü taşıyan Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov, gol krallığı yarışını zirvede tamamladı.
Trabzonspor forması giyen Onuachu ile Başakşehir oyuncusu Shomurodov, sezon sonunda 22 gole ulaşarak listenin ilk sırasında yer aldı.
Gol krallığı yarışında üçüncü sırada ise Anderson Talisca yer aldı. Fenerbahçe formasıyla sezon boyunca etkili bir performans ortaya koyan Brezilyalı yıldız, ligi 19 golle tamamladı.
Paul Onuachu (Trabzonspor): 22 gol
Eldor Shomurodov (Başakşehir): 22 gol
Anderson Talisca (Fenerbahçe): 19 gol
Muhammed Bayo (Gaziantep FK): 15 gol
Victor Osimhen (Galatasaray): 15 gol