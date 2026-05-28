Bayramın ikinci gününde de yollar boş kaldı

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde de İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmadı. İBB trafik verilerine göre saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Normal günlerde araç yoğunluğuyla bilinen TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolundaki sakinlik havadan görüntülendi.

1 /5 Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla kentte trafik yoğunluğu azaldı. Bayramın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren özellikle yoğunluğu ile bilinen noktalarda trafik akıcı şekilde ilerledi.

2 /5 Günün her saatinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolunda yolların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

3 /5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğun 09.00 itibariyle yüzde 1 olarak ölçüldü. Trafiğin sakin olduğu noktalar dron ile havadan görüntülendi.

4 /5