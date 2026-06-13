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Tek bir ısırığı bile yetiyor: Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak biliniyor

Tek bir ısırığı bile yetiyor: Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak biliniyor

15:3213/06/2026, السبت
IHA
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Tunceli'de doğa koruma görevlisi, boyu 1 metreyi aşan dev yılanla burun buruna geldi. Yanına kadar yaklaşıp cep telefonuyla o anları saniye saniye kaydetti. Görenlerin tüylerini ürperten, tek bir ısırığıyla insanı hayattan koparan o tehlikeli canlının görüntüsü haberimizde...

Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yeten koca engerek yılanı Tunceli’de görüntülendi. 

Türkiye’nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen ve boyu bir metreyi aşan koca engerek, Tunceli’nin Sütlüce köyünde doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. 

Doğa gezisinde denk geldiği yılanı rahatsız etmeden kısa süreliğine çeken Özel, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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