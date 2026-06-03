Yağışların ardından topraktan bereket fışkırdı: Vatandaş için geçim kapısı oldu

Göbek mantarının üzerine biraz tuz koyunca sulanır çok güzel tadı vardır onun. Ama toplayan kardeşlerimize şöyle bir önerim vardır bunu uzmanına sorması gerekir. Diğer mantarlarda vardır zehirli olabilirler. Uzmanına görünmesi gerekir o mantarın. Ama tadına doyan ertesi gün tekrar yayladadır. Böyle güzel tadı vardır mantarın" dedi.