Sahil Güvenlik Çanakkale'de 14 düzensiz göçmeni yakaladı
20:21, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:24, 06/08/2026, Perşembe
AA
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botta bulunan 14 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ezine açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
"KB-57" botu tarafından düzenlenen operasyonda, Sudan, Filistin ve Mısır uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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Başlıklar :ÇanakkaleEzineSahil Güvenlikdüzensiz göçmen
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