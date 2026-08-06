Sahil Güvenlik Çanakkale'de 14 düzensiz göçmeni yakaladı

Cemal Enginyurt son 6 yılda 4 parti değiştirdiğini hesaba katmayarak konuştu: Yoldaşını yolda bulduklarına terk edenlerle yürümeyeceğiz

Yeni Parti İstanbul İl Başkanlığı, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçmesini protesto etti. Protesto sırasında konuşma yapan Yeni Partili Cemal Enginyurt'un sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Son 6 yılda 4 parti değiştiren Enginyurt, konuşmasında, "Yoldaşını bırakıp yolda bulduklarına terk edenlerle yol yürümeyeceğiz. Erdoğan'a sesleniyorum: korkakları yanına alabilirsin ama şunu unutma, bir kere satmaya alışan bir kere daha satar. Seni de satacaklar." ifadelerini kullandı.