İmamoğlu’nun kasasısın 300 kilo altın ver

Karaal’ın ifadesindeki en dikkat çekici bölüm, götürüldüğünü söylediği sarnıç benzeri yerde yaşananlar oldu. Karaal, “Sarnıç içerisinde beni sopalarla döverek, bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğumu söyleyerek ben 300 kilo altın talep ettiler” dedi. Böyle bir paranın kendisinde olmadığını söylediğinde kaçıran kişilerin işkence yaptığını ifade eden Karaal, “Serdal Taşkın’ın Erzincan’da sakladığı 500 kilo altını vereceksin diyerek dövmeye devam ettiler” diye konuştu. “Çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var onu size vereyim deyince o paramı biz sana 2 milyon verelim diyerek dövmeye devam ettiler” diyen Karaal, “Bilgisayar getirelim, parayı hesaba atsın” dediler” ifadelerini kullandı. Sonrasında kendisini bir aracın bagajına koyup başka bir lokasyona götürdüklerini söyleyen Karaal, “Bu şahıslar telefonda farklı insanlarla da sürekli konuşuyorlardı. En son olarak beni öldürecekti ancak polisler geldiği için bu işi yapamadı” sözlerini sarf etti.