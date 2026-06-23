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İmamoğlu’nun kasasısın 300 kilo altın ver

İmamoğlu’nun kasasısın 300 kilo altın ver

Muhammed Vefa Yürekli
04:0023/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Erhan Karaal.
Erhan Karaal.

Kaçırılan İBB Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polise verdiği ifadede, kaçıranların kendisine işkence yaptığını ve “Sen İmamoğlu ve Serdal Taşkın’ın kasasısın. Bize 300 kilo altın vereceksin” dediklerini söyledi.

Maltepe'de 4 gün önce saat 21.30 sıralarında evinin önünden kaçırılan Karaal, hastanede tedavisi devam ederken polise ifade verdi. Karaal kimlik tespitinde bulunurken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

POLİS OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Olay günü Silivri’deki duruşma salonuna gittiğini, ardından evine döndüğünü, daha sonra kayınvalidesinin evine gidip tekrar ikametine geldiği sırada evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce durdurulduğunu söyleyen Karaal, “Bu kişiler bana polis olduklarını ve beni Vatan emniyete götüreceklerini söyleyerek zorla araç içerisine soktular” dedi.

BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ

Karaal’ın ifadesindeki en dikkat çekici bölüm, götürüldüğünü söylediği sarnıç benzeri yerde yaşananlar oldu. Karaal, “Sarnıç içerisinde beni sopalarla döverek, bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğumu söyleyerek ben 300 kilo altın talep ettiler” dedi. Böyle bir paranın kendisinde olmadığını söylediğinde kaçıran kişilerin işkence yaptığını ifade eden Karaal, “Serdal Taşkın’ın Erzincan’da sakladığı 500 kilo altını vereceksin diyerek dövmeye devam ettiler” diye konuştu. “Çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var onu size vereyim deyince o paramı biz sana 2 milyon verelim diyerek dövmeye devam ettiler” diyen Karaal, “Bilgisayar getirelim, parayı hesaba atsın” dediler” ifadelerini kullandı. Sonrasında kendisini bir aracın bagajına koyup başka bir lokasyona götürdüklerini söyleyen Karaal, “Bu şahıslar telefonda farklı insanlarla da sürekli konuşuyorlardı. En son olarak beni öldürecekti ancak polisler geldiği için bu işi yapamadı” sözlerini sarf etti.



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