2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesinde turnuvanın favorilerinden Belçika, Yeni Zelanda karşısında adeta gövde gösterisi yaptı. Leandro Trossard'ın yıldızlaştığı ve Kırmızı Şeytanlar'ın baştan sona üstün oynadığı karşılaşma 5-1'lik skorla tamamlandı. Bu görkemli galibiyetle puanını 5'e yükselten Belçika, adını son 32 turuna yazdırırken, turnuvaya veda eden Yeni Zelanda ise dramatik bir vedayla evine döndü. Yeni Zelanda - Belçika maç özeti haberimizde.

1 /5 2026 Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika, Yeni Zelanda'yı son hafta maçında 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi garantiledi.



2 /5 Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 28 ve 50. dakikalarda Leandro Trossard, 66. dakikada De Bruyne, 86. dakikada Lukaku, son golü ise Saelemaekers kaydetti. Yeni Zelanda'nın tek golü ise 84. dakikada Just'tan geldi.



3 /5 Bu sonuçla birlikte 5 puana yükselen Belçika, grupta Mısır ile birlikte son 32 turuna yükseldi.



4 /5 Yeni Zelanda ise turnuvayı 1 puanla noktaladı.

