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Yeni Zelanda 1-5 Belçika | Trossard duble yaptı, De Bruyne ve Lukaku sahne aldı!

Yeni Zelanda 1-5 Belçika | Trossard duble yaptı, De Bruyne ve Lukaku sahne aldı!

08:1427/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesinde turnuvanın favorilerinden Belçika, Yeni Zelanda karşısında adeta gövde gösterisi yaptı. Leandro Trossard'ın yıldızlaştığı ve Kırmızı Şeytanlar'ın baştan sona üstün oynadığı karşılaşma 5-1'lik skorla tamamlandı. Bu görkemli galibiyetle puanını 5'e yükselten Belçika, adını son 32 turuna yazdırırken, turnuvaya veda eden Yeni Zelanda ise dramatik bir vedayla evine döndü. Yeni Zelanda - Belçika maç özeti haberimizde.

2026 Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika, Yeni Zelanda'yı son hafta maçında 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi garantiledi.


Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 28 ve 50. dakikalarda Leandro Trossard, 66. dakikada De Bruyne, 86. dakikada Lukaku, son golü ise Saelemaekers kaydetti. Yeni Zelanda'nın tek golü ise 84. dakikada Just'tan geldi.


Bu sonuçla birlikte 5 puana yükselen Belçika, grupta Mısır ile birlikte son 32 turuna yükseldi.


Yeni Zelanda ise turnuvayı 1 puanla noktaladı.


YENİ ZELANDA - BELÇİKA MAÇ ÖZETİ

Yeni Zelanda - Belçika maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Yeni Zelanda
#Belçika
#2026 Dünya Kupası
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