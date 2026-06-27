Hakan Çalhanoğlu'ndan Dünya Kupası sonrası duygu yüklü veda mesajı: "Hakkınızı helal edin..."

2026 FIFA Dünya Kupası’na grup aşamasında veda ederek milyonları üzüntüye boğan A Milli Futbol Takımımızda, kaptan Hakan Çalhanoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Turnuva sonrası eleştiri oklarının hedefi olan deneyimli deneyimli isim, sosyal medya hesabından adeta içini döktüğü, duygu yüklü bir açıklama yayımladı. Yaşanan büyük hayal kırıklığının faturasını kaptan olarak tamamen üstüne alan yıldız futbolcu, Türk halkından helallik istedi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Türkiye Millî Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, turnuvanın ardından sosyal medya hesabından duygu yüklü bir açıklama yayımladı. Milli yıldız, yaşanan hayal kırıklığının sorumluluğunu üstlenirken, Türk halkından özür diledi.
Dünya Kupası'na büyük umutlarla gittiklerini ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı üzüntüyü kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını söyledi.
Milli takım kaptanı açıklamasında, "Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor. Bu günlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.
"Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum"
Takım kaptanı olarak sorumluluğun kendisine ait olduğunu vurgulayan deneyimli futbolcu, eleştirilerin önemli bir bölümünü hak ettiklerini dile getirdi.
Çalhanoğlu, "Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Bugün bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum. Biliyorum... Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı." dedi.
"Milletimizden yürekten özür diliyoruz"
Dünya Kupası hayalinin sona erdiğini ifade eden Hakan Çalhanoğlu, milyonlarca futbolseverin beklentilerini karşılayamadıkları için özür diledi.
Milli futbolcu, "Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz." sözleriyle taraftarlara seslendi.
"Daha güçlü döneceğiz"
Açıklamasının sonunda umut mesajı veren Hakan Çalhanoğlu, yaşanan başarısızlığın ardından yeniden ayağa kalkacaklarını vurguladı.
Tecrübeli futbolcu, "Futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir. Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikâyemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek ve bize inanan herkese yeniden umut olmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Mesajını, "Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." sözleriyle tamamlayan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, milli takım taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı.