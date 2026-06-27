Hakan Çalhanoğlu'ndan Dünya Kupası sonrası duygu yüklü veda mesajı: "Hakkınızı helal edin..."

"Daha güçlü döneceğiz"

Açıklamasının sonunda umut mesajı veren Hakan Çalhanoğlu, yaşanan başarısızlığın ardından yeniden ayağa kalkacaklarını vurguladı.

Tecrübeli futbolcu, "Futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir. Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikâyemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek ve bize inanan herkese yeniden umut olmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mesajını, "Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." sözleriyle tamamlayan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, milli takım taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı.



