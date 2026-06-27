2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda son 32 turuna yükselecek takımı belirleyecek kader maçında Mısır ile İran karşı karşıya geldi. Kelimenin tam anlamıyla nefes kesen, penaltının kaçtığı ve kartların havada uçuştuğu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ancak karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşananlar, Dünya Kupası tarihine geçecek cinstendi. 90+3. dakikada bulduğu golle çılgınca sevinen İran, VAR incelemesinin ardından adeta yıkıldı. Mısır - İran maç özeti haberimizde.
2026 Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan maçta Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı.
G Grubu'nda son 32 turu için kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Mısır'ın golünü 5. dakikada Sabir kaydetti.
İran'da Mehdi Taremi, 11. dakikada penaltı kaçırırken 14. dakikada Rezaeian, skoru 1-1'e getiren golü attı.
SON SANİYELER DAMGA VURDU
Karşılaşmanın son saniyeleri İran adına müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Mısır kalesine yüklenen ve üst üste pozisyonlar bulan İran, 90+3. dakikada Khalilzadeh'in golüyle 2-1 öne geçti.
Golün ardından büyük sevinç yaşayan İran tarafının sevinci kursağında kaldı.
MISIR - İRAN MAÇ ÖZETİ
Mısır - İran maç özetini izlemek için TIKLAYIN.