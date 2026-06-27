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Nefesler tutuldu, son saniyede VAR devreye girdi: Mısır-İran maçında inanılmaz son!

Nefesler tutuldu, son saniyede VAR devreye girdi: Mısır-İran maçında inanılmaz son!

08:3327/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda son 32 turuna yükselecek takımı belirleyecek kader maçında Mısır ile İran karşı karşıya geldi. Kelimenin tam anlamıyla nefes kesen, penaltının kaçtığı ve kartların havada uçuştuğu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ancak karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşananlar, Dünya Kupası tarihine geçecek cinstendi. 90+3. dakikada bulduğu golle çılgınca sevinen İran, VAR incelemesinin ardından adeta yıkıldı. Mısır - İran maç özeti haberimizde.

2026 Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan maçta Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı.


G Grubu'nda son 32 turu için kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta Mısır'ın golünü 5. dakikada Sabir kaydetti.


İran'da Mehdi Taremi, 11. dakikada penaltı kaçırırken 14. dakikada Rezaeian, skoru 1-1'e getiren golü attı.


SON SANİYELER DAMGA VURDU

Karşılaşmanın son saniyeleri İran adına müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Mısır kalesine yüklenen ve üst üste pozisyonlar bulan İran, 90+3. dakikada Khalilzadeh'in golüyle 2-1 öne geçti. 


Golün ardından büyük sevinç yaşayan İran tarafının sevinci kursağında kaldı.

MISIR - İRAN MAÇ ÖZETİ

Mısır - İran maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

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