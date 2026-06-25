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Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı: Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat takıldı

Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı: Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat takıldı

16:0025/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

AK Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Toplantının ardından AK Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.


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