Ev sahibi için yolun sonu! Belçika ABD'yi sahadan sildi, çeyrek final biletini 4 golle aldılar
08:00, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 08:04, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi ülkelerden ABD, turnuvanın ağır toplarından Belçika ile karşı karşıya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve ev sahibi desteğinin arkasında olduğu ABD, Belçika'nın organize hücumları karşısında savunmada büyük açıklar verdi. Belçika 4-1'lik skorla maçtan galip ayrıldı.
2026 Dünya Kupası son 16 turunda ABD'yi 4-1 mağlup eden Belçika, çeyrek finale adını yazdırdı.
Avrupa temsilcisinin gollerini 9 ile 33. dakikalarda Charles De Ketelaere, 57. dakikada Hans Vanaken ve 90+3'te Romelu Lukaku kaydetti.
Ev sahibi ülkelerden olan ABD'nin tek golü ise Malik Tillman'dan geldi.
Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.
Son 32 turunda oynanan Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ABD'li futbolcu Folarin Balogun karşılaşmada forma giydi.
Başlıklar :ABDBelçika2026 Dünya Kupası
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