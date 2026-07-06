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Süper Lig'in iki devi Lukaku için kapışıyor: İstenen bonservis açıklandı

Süper Lig'in iki devi Lukaku için kapışıyor: İstenen bonservis açıklandı

12:066/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Napoli forması giyen Romelu Lukaku için devreye girdiği öne sürüldü. İki ezeli rakibin, Belçikalı yıldızın transferi için yarıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın aynı golcünün peşinde olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre iki ezeli rakip, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, İtalyan ekibinin 33 yaşındaki Belçikalı golcü için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Napoli ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan deneyimli santrforun yıllık maaşının ise 8 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Inter ve Roma gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Lukaku, uzun yıllardır Avrupa futbolunun en dikkat çeken santrforları arasında yer alıyor.

Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda yaşadığı sakatlık nedeniyle Napoli formasıyla yalnızca 7 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

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