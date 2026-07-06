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Cenk Tosun'dan sürpriz transfer

Cenk Tosun'dan sürpriz transfer

14:476/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
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Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un kariyerine 1. Lig'de devam etmesi bekleniyor. Tecrübeli golcünün İstanbul ekibiyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un yeni adresi netleşiyor.

35 yaşındaki tecrübeli golcünün, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre taraflar prensipte el sıkışırken, sözleşmeyle ilgili son detayların görüşüldüğü belirtildi.

Cenk Tosun'un ismi transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile de anılmıştı.

Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen deneyimli santrfor, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da görev yaptı. Lacivert-beyazlı formayla 11 resmi maçta süre alan Cenk Tosun, takımına 1 gollük katkı sağladı.

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