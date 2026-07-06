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Süper Lig'de fikstür belli oluyor: Tarih açıklandı

Süper Lig'de fikstür belli oluyor: Tarih açıklandı

14:286/07/2026, Pazartesi
AA
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Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Süper Lig'in fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katılacak.


Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.


Diğer profesyonel liglerin fikstür çekimi

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 10 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.


Nesine 2. Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te, Nesine 3. Lig'in fikstür çekimi ise 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te aynı yerde gerçekleştirilecek.




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