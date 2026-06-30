Süper Lig kulüplerinin istediği yabancı sayısı belli oldu! TFF değiştirecek mi?

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu sayısına itiraz eden kulüpler, yeni sayıda mutabakata vardı. Ancak federasyondan tam tersi bir açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı gündemdeki yerini koruyor. Sözcü'de yer alan habere göre Kulüpler Birliği, toplantısında bir araya gelen Süper Lig ekiplerinin tamamı, 10+4 yabancı uygulamasının kaldırılmasını istiyor.
Süper Lig’deki 18 kulüp de yabancı kuralının 12+ şeklinde revize edilmesini, artı kısmında ise 2 ile 5 seçeneklerinin masaya yatırılmasını istiyor.
TFF'den ret
Öte yandan, gündemdeki yabancı oyuncu sayısı tartışmalarına ilişkin TFF'den açıklama geldi. Federasyon mevcut kuralın kesinlikle değiştirilmeyeceğini söyledi.