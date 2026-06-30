Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig kulüplerinin istediği yabancı sayısı belli oldu! TFF değiştirecek mi?

Süper Lig kulüplerinin istediği yabancı sayısı belli oldu! TFF değiştirecek mi?

11:1930/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
TFF, kulüplerin yeni yabancı kuralı talebini reddetti.
TFF, kulüplerin yeni yabancı kuralı talebini reddetti.

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu sayısına itiraz eden kulüpler, yeni sayıda mutabakata vardı. Ancak federasyondan tam tersi bir açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı gündemdeki yerini koruyor. Sözcü'de yer alan habere göre Kulüpler Birliği, toplantısında bir araya gelen Süper Lig ekiplerinin tamamı, 10+4 yabancı uygulamasının kaldırılmasını istiyor.

Süper Lig’deki 18 kulüp de yabancı kuralının 12+ şeklinde revize edilmesini, artı kısmında ise 2 ile 5 seçeneklerinin masaya yatırılmasını istiyor.

TFF'den ret

Öte yandan, gündemdeki yabancı oyuncu sayısı tartışmalarına ilişkin TFF'den açıklama geldi. Federasyon mevcut kuralın kesinlikle değiştirilmeyeceğini söyledi.

#Süper Lig
#TFF
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK prim ödeme ne kadar? Güncel Bağkur ve GSS ödeme tutarları