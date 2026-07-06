Ronaldo'yu kızdıran soru: Bu tam bir vakit kaybı

"Umarım 40 yıl daha yaşarım"





Kariyerinde tek eksik olarak Dünya Kupası'nın gösterilmesi üzerine konuşan Ronaldo, hayatında hiçbir eksik olmadığının altını çizdi.





Bugüne kadar kazanmayı beklemediği her şeye sahip olduğunu vurgulayan Ronaldo, "Hem milli takımda hem de kişisel olarak buna sahibim. Her anın tadını çıkarmak gerekiyor. Dünya Kupası kazanarak daha fazla Cristiano olmayacağım ya da Dünya Kupası kazanamazsam daha az Cristiano olmayacağım. Tabii ki hepimiz buraya kazanma umuduyla geldik. Ancak tek bir kazanan olacak, iki ya da üç olmayacak. Bu yüzden tadını çıkarmak lazım. Yarının hayalini kurmamak, gün gün keyfini çıkarmak lazım. İleride yaşlanınca aklıma gelen, 40'ından sonra da bir şeyler yaptığım olacak. Ve o yüzden, umarım 40 yıl daha yaşarım ve bu zor anlardan büyüyerek, gelişerek çıkabilirim” açıklamasında bulundu.







