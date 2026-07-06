Dünya Kupası'nda talihsiz sakatlık: Kalan maçlarda forma giyemeyecek

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için transfer iddiası: Kısa sürede bitecek

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin dünya yıldızı bir transferi kısa süre içinde bitireceğini iddia etti. Dilmen, kurulan kadroyu son yılların en güçlü Fenerbahçesi olarak değerlendirdi.