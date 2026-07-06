İngilizlerden gövde gösterisi: Hiç gol yemeyen takımı 3 golle elediler

Meksika bu sefer finallere kalamadı





Dünya Kupası'na üçüncü kez ev sahipliği yapan Meksika, daha önce ev sahibi olduğu dönemlerde finallere kalma geleneğini 2026'da sürdüremedi.





Dünya Kupası'ndaki en başarılı dönemlerini ev sahibi olduğu yıllarda yaşayan Meksikalılar, 1970 ve 1986'da kendi ülkelerinde düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.





İngiltere'ye elenerek son 16 turunda Dünya Kupası'na veda eden Meksika, ilk kez ev sahibi olduğu bir turnuvada finallere adını yazdıramadı.