Dünyaca ünlü yıldız oyuncu bu akşam İstanbul’a geliyor: Süper Lig devi transferi resmen bitirdi
10:32, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 10:33, 07/07/2026, Salı
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Süper Lig’de transfer çalışmaları devam ederken, önemli bir anlaşma da sağlandı. Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Oyuncunun bu akşam İstanbul’a geleceği öğrenildi.
Süper Lig’de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
Şampiyonluk yarışındaki ekipler dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturmuş durumda.
Bu isimlerden birisinin de bu akşam İstanbul’a geleceği öğrenildi.
beIN Sports’un haberine göre; Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel, bu akşam İstanbul'a geliyor.
Nübel'in, tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlı takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.
Sezonu Bayern Münih’ten Suttgart’a giderek kiralık geçiren 29 yaşındaki kaleci, 49 maçta süre alırken, 14 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Başlıklar :Alexander NübelBeşiktaşBayern Münih
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