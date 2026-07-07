Fenerbahçe Mason Greenwood transferini tamamladı: Sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa devlerinin de peşinde olduğu Mason Greenwood transferinde kulübüyle anlaşma sağladığı öne sürüldü. Bonservis, maaş ve sözleşme detaylarının da netleştiği iddia edilirken, transferin kulüp tarihinin en maliyetli hamlelerinden biri olması bekleniyor.
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli takım hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna etti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, pazartesi günü Olympique de Marseille'ya yaptığı ikinci teklifin ardından Fransız kulübünü ikna etti.
Haberde, Fenerbahçe'nin Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Bu bedelin 7 eşit taksit halinde ödeneceği, sözleşmede performansa dayalı bonus maddelerinin de yer alacağı aktarıldı.
Bonuslarla birlikte transferin toplam maliyetinin 50 milyon euronun üzerine çıkabileceği ifade edildi.
24 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Greenwood'un yıllık yaklaşık 11 milyon euro maaş kazanacağı da iddialar arasında yer aldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.