Galatasaray'da sürpriz dönüş: Veda edip ayrılan yıldız yeniden takımda

Deneyimli futbolcu, daha önce sosyal medya hesabından Türkiye'deki yardımcısı Eray Saylan ile vedalaştığı bir video paylaşmış ve "Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım Galatasaray'a veda mesajı olarak yorumlanmıştı.