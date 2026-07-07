Galatasaray'da sürpriz dönüş: Veda edip ayrılan yıldız yeniden takımda
Galatasaray'da ayrılık iddialarıyla gündeme gelen yılız futbolcu, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Türkiye'ye döndü. Tecrübeli oyuncunun sosyal medya paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarların ayrılık endişesini şimdilik sona erdirdi.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Galatasaray'da Lucas Torreira cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı yıldızı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun paylaşımı, son günlerde ortaya atılan ayrılık iddialarının ardından Galatasaray taraftarlarını rahatlattı.
Deneyimli futbolcu, daha önce sosyal medya hesabından Türkiye'deki yardımcısı Eray Saylan ile vedalaştığı bir video paylaşmış ve "Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım Galatasaray'a veda mesajı olarak yorumlanmıştı.
Boca Juniors'ın Lucas Torreira ile ilgilendiği yönündeki transfer iddiaları da gündemde yer alıyordu.
Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcunun, yeni sezon kampı öncesinde İstanbul'a dönmesi ayrılık söylentilerini şimdilik rafa kaldırdı.
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