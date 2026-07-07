Lucas Torreira’dan flaş Boca Juniors açıklaması: Arjantin basınına konuştu!

Uruguaylı oyuncu, "Galatasaray ile devam eden önemli bir sözleşmem var ve kesinlikle uzatacağız. Burada çok mutluyum, bu kulübü seviyorum ve forması için sonuna kadar savaşıyorum. Planım burada kalmaya devam etmek" ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı camiaya olan bağlılığını yineledi.



