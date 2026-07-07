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Portekizli yıldızın ilginç kramponu gündem oldu: Sebebi ortaya çıktı

Portekizli yıldızın ilginç kramponu gündem oldu: Sebebi ortaya çıktı

11:17, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 11:37, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Portekizli yıldızın ilginç kramponu gündem oldu: Sebebi ortaya çıktı

Portekiz'in İspanya'ya elendiği Dünya Kupası son 16 turu maçında yıldız futbolcu Neto'nun topuk kısmı delik kramponları dikkat çekti. Sosyal medyada merak uyandıran görüntünün nedeni ise maçın ardından ortaya çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından ise Portekizli yıldız Neto'nun kullandığı kramponlar sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Karşılaşmanın ardından ise Portekizli yıldız Neto'nun kullandığı kramponlar sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Yayıncı kuruluşun yakın çekim görüntülerinde, 26 yaşındaki futbolcunun kramponunun topuk kısmının oyuk olduğu görüldü.

Yayıncı kuruluşun yakın çekim görüntülerinde, 26 yaşındaki futbolcunun kramponunun topuk kısmının oyuk olduğu görüldü.

Maç sırasında bir pozisyonda kramponunun arka bölümü zarar gören Neto'ya yeni bir çift krampon verildi. Ancak yeni giydiği kramponun da topuk kısmının aynı şekilde oyuk olması dikkat çekti.

Maç sırasında bir pozisyonda kramponunun arka bölümü zarar gören Neto'ya yeni bir çift krampon verildi. Ancak yeni giydiği kramponun da topuk kısmının aynı şekilde oyuk olması dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük merak uyandıran bu görüntünün nedeni kısa sürede ortaya çıktı.

Sosyal medyada büyük merak uyandıran bu görüntünün nedeni kısa sürede ortaya çıktı.

Portekizli futbolcunun, yaşadığı topuk rahatsızlığı nedeniyle ağrıyı azaltmak ve bölgedeki baskıyı hafifletmek amacıyla topuk kısmı oyuk şekilde özel olarak hazırlanan kramponları tercih ettiği öğrenildi.

Portekizli futbolcunun, yaşadığı topuk rahatsızlığı nedeniyle ağrıyı azaltmak ve bölgedeki baskıyı hafifletmek amacıyla topuk kısmı oyuk şekilde özel olarak hazırlanan kramponları tercih ettiği öğrenildi.

Böylece ilk bakışta yırtık ya da hasarlı gibi görünen kramponların, aslında sağlık amaçlı özel bir kullanım için tasarlandığı anlaşıldı.

Böylece ilk bakışta yırtık ya da hasarlı gibi görünen kramponların, aslında sağlık amaçlı özel bir kullanım için tasarlandığı anlaşıldı.
Başlıklar :Dünya KupasıPortekizNeto
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