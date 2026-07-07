Türk gazeteci sordu, Mısır’ın hocası gözyaşlarını tutamadı: Basın toplantısına damga vuran anlar
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda bugün Lionel Messi’li Arjantin karşısında tarihi bir maça çıkmaya hazırlanan Mısır Milli Takımı’nda, teknik direktör Hossam Hassan turnuvanın gidişatını ve saha içi taktikleri unutturan, tüm dünyanın vicdanına dokunan tarihi bir basın toplantısına imza attı. 4 Temmuz’da Avustralya'yı eleyerek elde ettikleri tarihi zaferi Filistin halkına ithaf etmesi ve maç sonunda sahada Filistin bayrağı açması nedeniyle İsrail medyasının hedef tahtasına koyduğu Mısırlı efsane çalıştırıcı, Türk bir gazetecinin sorduğu soru üzerine duygusal anlar yaşadı.
2026 Dünya Kupası son 16 turunda bugün oynanacak Arjantin maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hassan, Avustralya galibiyetini Filistin halkına ithaf etmesi ve maç sonu Filistin bayrağı açması nedeniyle İsrail medyasında kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Bir Türk gazetecinin, Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Hassan, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor."
Hasan, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin maruz kaldığı insani drama dikkati çekerek, "Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken, Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor." dedi.
Duruşunun tamamen insani gerekçelere dayandığını, din veya kimlik ayrımı gözetmediğini vurgulayan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır."
Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan ve basın mensupları tarafından uzun süre alkışlanan Hassan, tüm sporculara seslenerek, "Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum; lütfen dünyaya şu mesajı gönderin: 'Bırakın Filistin halkı yaşasın.' Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak." diye konuştu.
Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hassan, 4 Temmuz’da, Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır’ın elde ettiği galibiyeti Filistin halkına armağan etmişti.
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